В Киевской области предотвартили заказное убийство адвоката

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За убийство заказчик обещал 7 тыс. долларов

В Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката и задержала организатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что житель Львовской области нанял киллера для убийства руководителя адвокатского бюро, однако правоохранители инсценировали убийство и спасли жизнь потенциальной жертвы. Правоохранители задержали организатора убийства.

В начале октября правоохранители получили информацию о подготовке заказного убийства. Во время ее отработки было установлено личности будущей жертвы, организатора преступления и непосредственно исполнителя.

Организатором оказался житель Львовской области. Преследуя корыстные мотивы, он подыскал исполнителя преступления и пообещал заплатить за убийство руководителя адвокатского бюро 7 тысяч долларов США. Смерть адвоката давала возможность фигуранту завладеть его имуществом.

Во время передачи денег организатор предоставил киллеру фото и необходимые данные о потенциальной жертве. Кроме того, установлено, что организатор убийства имеет дружеские отношения с бывшей женой потерпевшего. Ее причастность к преступлению проверяется.

Отмечается, что 13 ноября правоохранители провели инсценировку убийства. Организатор получил фото с места убийства как доказательство выполненной "задачи". А в четверг, 14 ноября его задержали во время передачи исполнителю части от обещанного вознаграждения - 49 тысяч гривен.

Фото: задержание злоумышленника (mvs.gov.ua)

Ранее полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны. В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции, который произошел в июле этого года.