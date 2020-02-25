В Киевской области мужчина дома вырастил конопли почти на 1 млн гривен

В г. Обухов (Киевская область) мужчина оборудовал в подвальном помещении теплицу и выращивал там элитные сорта конопли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как отмечается, незаконную деятельность 43-летнего мужчины задокументировали оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Обуховского отдела полиции.

"Полученный наркоурожай мужчина расфасовывал и хранил в стеклянных банках, ведрах и коробках. Во время проведения санкционированного обыска в квартире нарушителя полицейские обнаружили и изъяли зеленые растения конопли, фасованное высушенные наркозелья, разнообразное оборудование, банковские карточки", - говорится в сообщении.

По ценам "черного" рынка сумма изъятого может составлять около 1 млн гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Изъятые растения направлено на экспертное исследование, по результатам которого в отношении мужчины будет принято окончательное процессуальное решение и избрана мера пресечения.

Напомним, правоохранители разоблачили места накопления контрафактной продукции в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях в сумме 20 млн гривен.

Также сообщалось, что в Львовской области двое сотрудников полиции подозреваются в организации механизма распространения и сбыта наркотиков.