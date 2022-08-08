В Киевской области молния попала в частный дом: возник пожар

В Киевской области молния попала в частный дом. Из-за этого возник пожар на крыше здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, около 12:40 в поселке Дымерка.

На место происшествия направили сразу несколько пожарных команд. Спасатели установили, что пожар возник после попадания молнии в дом. Огонь охватил деревянное перекрытие и внутреннюю деревянную отделку чердака.

Пожар потушили около 13:28. К работам привлекли 10 бойцов ГСЧС и три единицы техники.

Фото: в Киевской области молния попала в дом (kv.dsns.gov.ua)