Желтый уровень опасности. Ливень в Киевской области продлится до конца суток

Синоптики предупреждают жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях, которые будут продолжаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

По предварительным данным, до конца этих суток будет продолжаться значительный дождь. В гидрометеорологическом центре предупреждают о желтом уровне опасности в Киевской области.

Желтый уровень означает потенциальную опасность для населения и инфраструктуры. Людям нужно быть более внимательными и осторожными.