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Желтый уровень опасности. Ливень в Киевской области продлится до конца суток

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Украина, Воскресенье 07 августа 2022 19:20
Желтый уровень опасности. Ливень в Киевской области продлится до конца суток Фото: желтый уровень опасности. Ливень в Киевской области продлится до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Синоптики предупреждают жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях, которые будут продолжаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

По предварительным данным, до конца этих суток будет продолжаться значительный дождь. В гидрометеорологическом центре предупреждают о желтом уровне опасности в Киевской области.

Желтый уровень означает потенциальную опасность для населения и инфраструктуры. Людям нужно быть более внимательными и осторожными.

Напомним, что сегодня после сильного ливня затопили Ирпень.

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