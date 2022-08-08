У Київській області блискавка влучила у приватний будинок: виникла пожежа
У Київській області блискавка влучила у приватний будинок. Через це виникла пожежа на покрівлі будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався у неділю, 7 серпня, близько 12:40 у селищі Димерка.
На місце події направили відразу декілька пожежних команд. Рятувальники встановили, що пожежа виникла після влучання блискавки у будинок. Вогонь охопив дерев’яне перекриття та внутрішнє дерев’яне оздоблення горища.
Пожежу загасили близько 13:28. До робіт залучили 10 бійців ДСНС та три одиниці техніки.
Фото: у Київській області блискавка влучила у будинок (kv.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, жителів Київської області попередили про зливу. Зокрема, вчора затопило Ірпінь.
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