У Київській області блискавка влучила у приватний будинок: виникла пожежа

Фото у Димерці блискавка влучила у будинок (Getty Images)

У Київській області блискавка влучила у приватний будинок. Через це виникла пожежа на покрівлі будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у неділю, 7 серпня, близько 12:40 у селищі Димерка. На місце події направили відразу декілька пожежних команд. Рятувальники встановили, що пожежа виникла після влучання блискавки у будинок. Вогонь охопив дерев’яне перекриття та внутрішнє дерев’яне оздоблення горища. Пожежу загасили близько 13:28. До робіт залучили 10 бійців ДСНС та три одиниці техніки. Фото: у Київській області блискавка влучила у будинок (kv.dsns.gov.ua)