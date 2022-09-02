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В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников, тушат еще два

Фото: В Киевской области ликвидировали четыре очага возгорания торфяников (ГСЧС)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области 1 сентября удалось ликвидировать четыре очага возгорания торфяников. Сейчас продолжается тушение еще двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что пламя ликвидировали в:

  • с. Здвижевка Бучанского района-на площади 0,2 га;
  • с. Шибеное Бучанского района-на площади 0,3 га;
  • с. Стоянка Бучанского района-на площади 0,7 га;
  • с. Феневичи Вышгородского района-на площади 0,003 га.

"Продолжается тушение 2 очагов: с. Сосновка Вышгородского района и С. Михайловская-Рубежовка Бучанского района", - добавили спасатели.

В ГСЧС призвали граждан сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

Напомним, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

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Киевская областьПожар