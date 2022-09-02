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У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ, гасять ще два

Фото: У Київській області ліквідували чотири осередки загорання торфовищ (ДСНС)
Автор: Олег Васьків

У Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загорання торфовищ. Наразі триває гасіння ще двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що полум'я ліквідували у:

  • с. Здвижівка Бучанського району - на площі 0,2 га;
  • с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га;
  • с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га;
  • с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.

"Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району", - додали рятувальники.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, Київ та область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.

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Київська областьПожежа