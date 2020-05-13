У Київській області коронавірусом захворіли 170 медиків

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Всього у області 1049 хворих на COVID-19

У Київській області зафіксовано 1049 випадків захворювання на коронавірус, у тому числі у 170 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

За його словами, в обласних лікарнях знаходяться 190 осіб, на самоізоляції лікуються 859 осіб.

"За даними Київського обласного лабораторного центру в області на сьогодні підтверджено 1049 випадків захворювання на коронавірус. З них у 93 дітей та 170 медичних працівників", - повідомив Володін.

Він також зазначив, що тенденція приросту нових випадків у регіоні зберігається.

"В середньому щодоби медики фіксують 20-25 нових випадків. Це говорить про те, що пандемія триває. Говорити про її спад наразі зарано", - заявив Володін.

Загалом у Київській області від коронавірусу померли 24 людини, ще 179 пацієнтів одужали. За словами Володіна, наразі медичне спостереження встановлено за 5 345 особами, які контактували з інфікованими.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусом в Україні захворіли 3208 медичних працівників. Госпіталізації потребував 571 медик, 19 з них були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 29 співробітників медустанов.

Також РБК-Україна повідомляло, шо надбавки медичним працівникам в розмірі 300% від заробітної плати вже виплачені у 18 областях.