В Киевской области экс-полицейские создали нарколабораторию

В Киевской области выявили нарколабораторию, которую организовали бывшие сотрудники полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установила служба, бывшие правоохранители на окраине Обухова создали нарколабораторию в промышленном помещении, где изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 кг амфетамина в месяц. Наркотики злоумышленники сбывали по всей Украине.

Отмечается, что в ходе обысков сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли более 2 кг метадона в твердом и 4,7 кг в жидком состоянии, а также 3,5 кг амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 5 млн гривен.

"Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских", - рассказали в СБУ.

В настоящее время продолжается досудебное следствие по ст. 207 Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным и избрании меры пресечения. Следственные действия для привлечения к ответственности других возможных участников продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ блокировала канал контрабанды психотропных веществ из одной из стран Евросоюза. Незаконную деятельность организовали жители Днепра. Злоумышленники заказывали партии наркотиков из ЕС через интернет в постоянного реализатора, после чего распространяли их областями Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области полиция разоблачила мужчину, который организовал канал сбыта наркотического вещества между двумя областями.