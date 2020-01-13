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В Закарпатской обл. задержали наркоторговца с "товаром" на 2 млн гривен

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 16:14
В Закарпатской обл. задержали наркоторговца с "товаром" на 2 млн гривен
Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Злоумышленник занимался поставкой концентрированного опия

В Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, который организовал канал сбыта наркотического вещества между Закарпатьем и Днепропетровской областью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что 57-летний житель села Нововоронцовка является организатором сети сбыта концентрированного опия в Днепропетровской области. Мужчина является одним из членов межрегиональной преступной группировки, которая занималась поставкой концентрированного опия на территории Украины.

Ранее судимого мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины на стационарном посту "Нижние Ворота", на выезде из Закарпатской области. Именно тогда мужчина перевозил пол килограмма концентрата из маковой соломы (опия экстракционного) с целью сбыта в Днепре и области.

Стоимость изъятого наркотического средства составляет свыше 2 миллионов гривен.

По факту неправомерных действий мужчины следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сегодня, 13 января, суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.

Также сообщалось, что в Борисполе Киевской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов.

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