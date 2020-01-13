В Киевской области в ДТП пострадали пять человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двух человек спасателям пришлось деблокировать

В Киевской области на 13 километре дороги Борисполь-Золотоноша произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что на место происшествия выезжали спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Борисполь.

По прибытию они установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Subaru Forester и Mitsubishi Нико.

"Спасателями было проведено с помощью пневматического и шанцевого инструмента деблокацию двух травмированных людей и переданы в карету скорой помощи. В целом, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 5 человек", - говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате ДТП погибла одна из пассажирок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд. В результате аварии погибли четыре человека.