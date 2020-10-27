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В Киевской области члены теризбиркома попали в смертельное ДТП

Бородянский район, Вторник 27 октября 2020 10:32
В Киевской области члены теризбиркома попали в смертельное ДТП
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Бородянском районе Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В легковом автомобиле находились члены территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Инцидент произошел 26 октября около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставили в больницу с травмами различной степени тяжести", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на прошлой неделе в Ровно произошло тройное ДТП с автобусом. В результате один человек погиб, еще семеро были госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что недавно на въезде в Харьков в ДТП погибли два человека, среди жертв несовершеннолетняя.

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