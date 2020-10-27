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У Київській області члени тервиборчкому потрапили в смертельне ДТП

Бородянський район, Вівторок 27 жовтня 2020 10:32
У Київській області члени тервиборчкому потрапили в смертельне ДТП
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Бородянському районі Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та вантажівки. У легковому автомобілі знаходилися члени територіальної виборчої комісії.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Інцидент стався 26 жовтня близько 14:30 на автодорозі Немішаєве-Козинці.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою ЗІЛ. Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї машини доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - повідомили в поліції.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, минулого тижня у Рівному сталося потрійне ДТП з автобусом. В результаті одна людина загинула, ще семеро були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно на в'їзді в Харків у ДТП загинули дві людини, серед жертв неповнолітня.

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