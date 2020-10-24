В Ровно произошло тройное ДТП с автобусом, есть погибший и пострадавшие

Фото: на месте ДТП в Ровно (npu.gov.ua)

В Ровно сегодня на улице Черновола автомобиль Geely CK столкнулся с рейсовым автобусом "Богдан", а тот в свою очередь зацепил Citroen. В результате столкновения водитель автомобиля Geely CK погиб.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По предварительной версии правоохранителей, водитель Geely пытался совершить обгон Citroen, пересекая при этом сплошную полосу. В салоне Geely, кроме водителя, находились еще трое пассажиров. Всех госпитализировали.

Кроме того, в результате аварии травмы получили четверо пассажиров маршрутки: 20-летний мужчина и трое детей в возрасте от 4 до 14 лет. Всех пассажиров маршрутки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Напомним, в Хмельницкой области в результате столкновения двух автомобилей погибли двое подростков.

До этого во Львовской области в результате автомобильной аварии погибли трое людей. Еще один мужчина травмировался.