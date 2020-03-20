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Смертельное ДТП в Киевской области: депутату сообщили о подозрении

Новости » Происшествия     20.03.2020 - 14:30
Смертельное ДТП в Киевской области: депутату сообщили о подозрении
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратурой завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении чиновника

В Киевской области будут судить депутата Талалаевской поселкового совета Черниговской области, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на прес-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, депутат Талалаевской поселкового совета Черниговской области, в августе 2019 года в селе Гоголев Броварского района вызвал дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Caddy и ВАЗ-21112, где водитель "ВАЗ-21112" от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи, а сам депутат получил телесное повреждение средней степени тяжести.

Прокуратурой Киевской области завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении чиновника.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего и средней тяжести телесное повреждение потерпевшему). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали пять человек.

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