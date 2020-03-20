Смертельна ДТП в Київській області: депутату повідомили про підозру

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно чиновника

У Київській області судитимуть депутата Талалаївської селищної ради Чернігівської області, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, депутат Талалаївської селищної ради Чернігівської області, у серпні 2019 року в селі Гоголів Броварського району спричинив дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів Volkswagen Caddy та "ВАЗ-21112, де водій "ВАЗ-21112" від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої медичної допомоги, а сам депутат отримав тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно чиновника.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого та середньої тяжкості тілесне ушкодження потерпілому). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п’ятеро осіб.