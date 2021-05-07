В Киевской области в ближайшие часы начнется гроза

В Киевской области в ближайшие 1-3 часа ожидается ухудшение погодных условий . Спасатели предупреждают о грозе, которая начнется вечером и продлится ночью.

"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий в Киевской области В ближайшие 1-3 часа с удержанием до конца суток 7 мая и ночью 8 мая, в Киевской области гроза", - говорится в сообщении

Если гроза застала на улице и вы не успели добраться до помещения, стоит избегать высоких деревьев, металлических заборов, рекламных щитов и стен, возле которых растут деревья, советуют спасатели.