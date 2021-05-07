У Київській області у найближчі години розпочнеться гроза

У Київській області у найближчі 1-3 години очікується погіршення погодних умов . Рятувальники попереджають про грозу, яка розпочнеться ввечері і триватиме вночі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Telegram ,

"Увага!!! Попередження про погіршення погодних умов на Київщині У найближчі 1-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня та вночі 8 травня, у Київській області гроза", - йдеться в повідомленні

Якщо гроза застала на вулиці і ви не встигли дістатися приміщення, варто уникати високих дерев, металевих парканів, рекламних щитів та стін, біля яких ростуть дерева, радять рятувальники.