У Київській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, двоє постраждалих

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Жінку з легкового авто довелося деблокувати

У смт Макарів Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легкового автомобіля. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварія сталася вдень 28 липня. На місце подіїї виїжджали рятувальники.

Виявилося, що сталося зіткнення між двома автомобілями Scania та Nissan Qashqai. В результаті зіткнення автівки відкинуло з дороги на узбіччя, вантажівка перекинулась на бік.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання, рятувальники провели деблокацію потерпілої, та передали її до карети швидкої медичної допомоги. Водію вантажівки було надано першу медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 28 липня, В Києві на Наддніпрянському шосе сталася смертельна ДТП.

Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП за участю трьох автівок, у результаті якої постраждали чотири людини.