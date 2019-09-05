В Киевской области адвокат захватил имущество предприятия на 600 млн грн

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении адвокату, который создал и возглавил организованную группу для рейдерского захвата имущества предприятия на сумму свыше 600 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Во время досудебного расследования установлено, что указанный адвокат создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вошло еще 4 человека. Злоумышленники осуществили рейдерский захват частного акционерных обществ и основанного им общества с ограниченной ответственностью, таким образом завладев их имуществом на сумму более 600 млн гривен.

Вышеуказанном адвокату сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 УК Украины. Ранее другим участникам организованной группы прокуратурой также было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Злоумышленникам грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские в Харьковской области задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия. Группа лиц пыталась сорвать работу государственного исследовательского хозяйства. Неизвестные в масках, предположительно с оружием, вызвали конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль "Лексус" и скрылись на трех машинах с места происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных операциях с недвижимым имуществом.