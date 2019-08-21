В Харьковской обл. задержали 15 рейдеров за попытку захватить госпредприятие

Иллюстративное фото (УНИАН)

У мужчин возник конфликт с новым руководством

Полицейские в Харьковской области задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе полиции.

Отмечается, что группа лиц пыталась сорвать работу государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках, предположительно с оружием, учинили конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль "Лексус" и скрылись на трех машинах с места происшествия.

Полицейские оперативно организовали поисковые мероприятия, в действие было введено специальную полицейскую операцию "Перехват". Через несколько часов машины с злоумышленниками были обнаружены на территории соседнего района.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Возраст задержанных от 21 до 42 лет, другие данные устанавливаются.

Фото: задержание рейдеров (npu.gov.ru)

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на незаконных операциях с недвижимым имуществом.