У Київській області адвокат захопив майно підприємства на 600 млн грн

Прокуратура Київської області повідомила про підозру адвокату, який створив і очолив організовану групу для рейдерського захоплення майна підприємства на суму понад 600 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначений адвокат створив і очолив організовану злочинну групу, до складу якої увійшло ще 4 людини. Зловмисники здійснили рейдерське захоплення приватного акціонерного товариства і заснованого ним товариства з обмеженою відповідальністю, таким чином заволодівши їх майном на суму понад 600 млн гривень.

Вищевказаному адвокату повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України. Раніше іншим учасникам організованої групи прокуратурою також було повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Зловмисникам загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські в Харківській області затримали 15 осіб за спробу рейдерського захоплення державного підприємства. Група осіб намагалася зірвати роботу державного дослідного господарства. Невідомі в масках, імовірно зі зброєю, викликали конфлікт з новим керівництвом підприємства, пошкодили автомобіль "Лексус" і втекли на трьох авто з місця події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі правоохоронці викрили організоване злочинне угруповання, яка спеціалізувалася на незаконних операціях з нерухомим майном.