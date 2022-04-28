UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области 64 населенных пункта остаются без света

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

После деоккупации части Киевской области, без электроэнергии продолжают оставаться 64 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Остаются 64 населенных пункта", - отметил он.

При этом за минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение:

  • Бучанский район: села Нижиловичи, Наливайковка, Бондарня, Мирча;
  • Вышгородский район: села Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка, Черемошная.

Как сообщалось, еще сутки ранее аварийно-ремонтные бригады вернули свет почти 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна в Украине