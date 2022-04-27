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Энергетики за минувшие сутки вернули свет 50 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Среда 27 апреля 2022 14:53
Энергетики за минувшие сутки вернули свет 50 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики за минувшие сутки вернули свет 50 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет почти 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В Киевской области вернули свет для 5 085 домов. Восстановлено электроснабжение 12 сел в Вышгородском и Бучанском районах.

Сейчас без света остаются 38 тысяч домохозяйств в более 90 населенных пунктах.

"27 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 28 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов. Также продолжаются работы по возвращению света по заявкам потребителей, которые возвращаются в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в ДТЭК.

Несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области, энергетики вернули свет более чем 44 тысячам семей в 14 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Сейчас без света пока остаются жители 234 населенных пунктов в Донецкой области. Активные боевые действия в регионе продолжаются. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Великоновоселковский", - сообщили в компании.

Специалисты компании приступают к восстановлению электроснабжения исключительно после разрешения Вооруженных сил Украины.

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Электроэнергия ДТЭК
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