У Київській області 64 населені пункти залишаються без світла

Після деокупації частини Київської області, без електроенергії продовжують залишатися 64 населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

При цьому за минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання:

Як повідомлялося, ще добу раніше аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам сімей у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.