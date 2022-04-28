У Київській області 64 населені пункти залишаються без світла

Після деокупації частини Київської області, без електроенергії продовжують залишатися 64 населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Залишаються 64 населені пункти", - зазначив він.
При цьому за минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання:
Як повідомлялося, ще добу раніше аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам сімей у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.
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