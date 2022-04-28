В Киевской области 64 населенных пункта остаются без света

После деоккупации части Киевской области, без электроэнергии продолжают оставаться 64 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

При этом за минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение:

Как сообщалось, еще сутки ранее аварийно-ремонтные бригады вернули свет почти 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

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