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В Киевской области 64 населенных пункта остаются без света

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 17:20
В Киевской области 64 населенных пункта остаются без света Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

После деоккупации части Киевской области, без электроэнергии продолжают оставаться 64 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Остаются 64 населенных пункта", - отметил он.

При этом за минувшие сутки аварийные бригады полностью или частично возобновили электроснабжение:

  • Бучанский район: села Нижиловичи, Наливайковка, Бондарня, Мирча;
  • Вышгородский район: села Новые Макалевичи, Пески, Степановка, Карпиловка, Романовка, Черемошная.

Как сообщалось, еще сутки ранее аварийно-ремонтные бригады вернули свет почти 50 тысячам семей в 26 населенных пунктах Киевской и Донецкой областях.

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