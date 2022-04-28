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У Київській області 64 населені пункти залишаються без світла

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 17:20
У Київській області 64 населені пункти залишаються без світла Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Після деокупації частини Київської області, без електроенергії продовжують залишатися 64 населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Залишаються 64 населені пункти", - зазначив він.

При цьому за минулу добу аварійні бригади повністю або частково відновили електропостачання:

  • Бучанський район: села Нижиловичі, Наливайківка, Бондарня, Мірча;
  • Вишгородський район: села Нові Макалевичі, Піски, Степанівка, Карпилівка, Романівка, Черемошна.

Як повідомлялося, ще добу раніше аварійно-ремонтні бригади повернули світло майже 50 тисячам сімей у 26 населених пунктах Київської та Донецької областях.

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