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В Киевской области более 500 пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде

Киев, Четверг 29 октября 2020 15:07
В Киевской области более 500 пациентов с COVID-19 нуждаются в кислороде
Фото: больница (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киевской области 1074 пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом находятся в больницах. Более чем половина из них нуждается в кислородной поддержке.

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Сейчас в больницах области находятся 783 больных с подтвержденным COVID-19 и 291 пациент, который ожидает результаты ПЦР-тестирования на коронавирус.

"Более полтысячи больных нуждаются в кислородной поддержке. Таких 658 человек. Из них - 24 больных в тяжелом состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких", - отметили в ОГА.

В общем, по состоянию на сегодня в Киевской области подтверждено 15 780 случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили у 1291 ребенка и 1575 медиков.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 7342 случая коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в шести областях Украины больницы для больных коронавирусом заполнены более чем на 70%.

Добавим, почти 60% украинцев выступают против возвращения к жестким карантинным ограничениям.

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