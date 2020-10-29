В шести областях Украины больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

Фото: медик (РБК-Украина)

В шести областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты уже 65,8% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самыми загруженными являются больницы Житомирской (100%), Ровенской (90,6%), Полтавской (79,8%), Луганской (79,1%), Одесской (78,4%) и Ивано-Франковской (72,2%) областях. В Киеве заняты 67,9% кроватей.

При этом в стране нет ни одного региона, где больничные койки были бы заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Херсонской (51,9%), Николаевской (52,3%) и Тернопольской (52,8%).

Всего в Украине введено уже 39 252 больничных кровати. Это на 138 больше, чем днем ранее.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 234,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 433,7. В Киеве показатель составляет 238,4.

Напомним, за сутки в Украине выявили 7 342 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской и Львовской областях.

Также РБК-Украина писало, что в октябре большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина.