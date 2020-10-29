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У Київській області понад 500 пацієнтів з COVID-19 потребують кисню

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 15:07
У Київській області понад 500 пацієнтів з COVID-19 потребують кисню
Фото: лікарня (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

У Київській області 1074 пацієнтів з підозрою та підтвердженим коронавірусом перебувають у лікарнях. Понад половина з них потребують кисневої підтримки.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Зараз у лікарнях області перебувають 783 хворих з підтвердженим COVID-19 та 291 пацієнт, який очікує результати ПЛР-тестування на коронавірус.

"Понад півтисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. З них - 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах штучної вентиляції легенів", - зазначили в ОДА.

Загалом, станом на сьогодні в Київській області підтверджено 15 780 випадків коронавірусу. COVID-19 підтвердили у 1291 дитини та 1575 медиків.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 7342 випадки коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, у шести областях України лікарні для хворих на коронавірус заповнені на понад 70%.

Додамо, майже 60% українців виступають проти повернення до жорстких карантинних обмежень.

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