В Киевской обл. в результате ДТП погибли 3 людей

Фото: место происшествия (facebook.com/pol.kyivregion)

Еще 2 человека в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу

На трассе Киев-Чернигов пгт. Залесье легковой автомобиль Opel с пятью пассажирами на борту, не справившись с управлением на скользкой дороге въехал в грузовик. В результате ДТП трое людей погибли, еще двое госпитализированы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции Киева на странице в Facebook.

Как отмечается, водитель грузовика остановился помочь другому водителю, в это время в него и врезался водитель Opel.

"В результате столкновения в автомобиле Opel погибли две женщины и один мужчина, два другие пассажиры доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье на проезжей части улицы Стефанова столкнулись автомобиль и маршрутный микроавтобус, в результате аварии погиб ребенок.

Кроме того, на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.