У Київській обл. в результаті ДТП загинули 3 людей

Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Ще 2 людей у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні

На трасі Київ-Чернігів смт. Залісся легковий автомобіль Opel з п’ятьма пасажирами на борту, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі в’їхав у вантажівку. В результаті ДТП троє людей загинули, ще двоє госпіталізовані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Києва на сторінці у Facebook.

Як зазначається, водій вантажівки зупинився допомогти іншому водієві, в цей час в нього і врізався водій Opel.

"Внаслідок зіткнення в автомобілі Opel загинуло дві жінки і один чоловік, два інші пасажири доставлені в місцеву центральну лікарню і знаходяться в тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі на проїжджій частині вулиці Стефанова зіткнулись автомобіль та маршрутний мікроавтобус, внаслідок аварії загинула дитина.

Окрім того, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.