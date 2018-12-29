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У Київській обл. в результаті ДТП загинули 3 людей

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 15:33
У Київській обл. в результаті ДТП загинули 3 людей
Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Ще 2 людей у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні

На трасі Київ-Чернігів смт. Залісся легковий автомобіль Opel з п’ятьма пасажирами на борту, не впоравшись з керуванням на слизькій дорозі в’їхав у вантажівку. В результаті ДТП троє людей загинули, ще двоє госпіталізовані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції Києва на сторінці у Facebook.

Як зазначається, водій вантажівки зупинився допомогти іншому водієві, в цей час в нього і врізався водій Opel.

"Внаслідок зіткнення в автомобілі Opel загинуло дві жінки і один чоловік, два інші пасажири доставлені в місцеву центральну лікарню і знаходяться в тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

У Київській обл. в результаті ДТП загинули 3 людей

Нагадаємо, у Запоріжжі на проїжджій частині вулиці Стефанова зіткнулись автомобіль та маршрутний мікроавтобус, внаслідок аварії загинула дитина. 

Окрім того, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей. 

 

 

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