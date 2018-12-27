У Запоріжжі внаслідок ДТП загинула дитина

Фото: місце аварії (zp.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії постраждали 6 людей

У середу, 26 грудня в Олександрівському районі Запоріжжя на проїжджій частині вулиці Стефанова зіткнулись автомобіль та маршрутний мікроавтобус, внаслідок аварії загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Запоріжжя.

У поліції повідомили, що внаслідок ДТП постраждали 6 людей. Також поліцейські розповіли деталі аварії.

"В районі опори ЛЕП, під час подолання закруглення проїжджої частини, водій автомобіля Nissan Micra, змінив напрямок руху, допустив занос керованого ним автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом Volkswagen під керуванням чоловіка 1990 року народження", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце аварії (zp.npu.gov.ua)

Зазначається, що у маршрутному мікроавтобусі знаходилось близько 10 пасажирів.

Внаслідок аварії пасажир автомобіля Nissan, хлопчик, якому було 11 років, від отриманих тілесних ушкоджень загинув в кареті швидкої допомоги. Водій автомобіля "Nissan" госпіталізований до лікарні.

"П’ять пасажирів маршрутного таксі, чоловік 1980 року народження та жінки 1994, 1990, 1996, 1960 років народження, були доставлені до лікарні та після надання медичної допомоги відпущені додому", - повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у середу, 26 грудня, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.