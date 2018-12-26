Під Києвом у ДТП з автобусом постраждали 8 людей

Фото: місце аварії (kv.npu.gov.ua)

Поліцейські встановлюють обставини дорожньої пригоди

У середу, 26 грудня, на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляється, що водій автобусу "Еталон", виїжджаючи від зупинки громадського транспорту в напрямку Києва, не надав перевагу в русі автомобілю "ДАФ", який рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП двоє пасажирів госпіталізовані. Ще 6 пасажирів отримали незначні тілесні ушкодження і після надання медичної допомоги залишили лікарню.

"Поліцейські встановлюють обставини дорожньої пригоди, опитуються свідки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня близько 8.00 години ранку у селі Лукашівка Вінницької області зіткнулись мікроавтобус Ford Transit з автобусом Van Hool, в результаті аварії постраждали четверо людей.

Того ж дня у Новомосковську (Дніпропетровська область) внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина.