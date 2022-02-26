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На Киевской ГЭС исключают внезапный подрыв дамбы

Автор: Артем Горовенко

Внезапный подрыв дамбы Киевской гидроэнергетической станции (ГЭС) исключен. Сегодня была установлена дополнительная защита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы "Укрэнерго".

Сообщается, что персонал Киевской ГЭС установил сверхагрегатную крышку гидроагрегата для дополнительной защиты

"В комплексе с другими мерами, здание Киевской ГЭС надежно защищено от врага. Сейчас проводятся подготовительные работы к возможному поднятию затворов водосливной плотины. При необходимости мы постепенно спустим воду из Киевского водохранилища. Персонал станции на месте и не допустит внезапного подрыва дамбы. Соответственно никаких подтоплений Киева не будет", - говорится в сообщении.

Также в компании призвали киевлян сохранять спокойствие и не подвергаться информационным атакам.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану.

Также сообщалось, что российские войска захватили Каховскую ГЭС.

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