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На Київській ГЕС виключають раптовий підрив дамби

Автор: Артем Горовенко

Раптовий підрив дамби Київської гідроенергетичної станції (ГЕС) виключений. Сьогодні було встановлено додатковий захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-служби "Укренерго".

Повідомляється, що персонал Київської ГЕС встановив надагрегатну кришку гідроагрегату для додаткового захисту

"У комплексі з іншими заходами, будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога. Зараз проводяться підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі. При необхідності ми поступово спустимо воду з Київського водосховища. Персонал станції на місці і не допустить раптового підриву дамби. Відповідно ніяких підтоплень Києва не буде", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії закликали киян зберігати спокій і не піддаватися інформаційним атакам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київську ГЕС взяли під посилену охорону.

Також повідомлялося, що російські війська захопили Каховську ГЕС.

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