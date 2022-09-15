В Киевской и Черниговской областях сегодня будут раздаваться взрывы: что известно

В четверг, 15 сентября, жители Киевской и Черниговской областей могут слышать взрывы.
Все, что об этом известно, собрало РБК-Украина.
Как сообщает "Суспильне", в период с 13:00 до 14:00 возле села Ягодное Черниговского района взрывотехники ГУ Нацполиции в Черниговской области будут производить уничтожение боеприпасов.
Также между 13:30 и 14:30 возле села Шестовица спасатели будут обезвреживать боеприпасы путем подрыва.
На территории Вышгородского района будут проводиться учения для саперов.
"В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении Киевской ОВА. - Поэтому в общинах области возможно слышны взрывы".
Также звуки взрывов могли слышать и жители Полтавы. По данным мэра города Александра Мамая, на отведенном полигоне общины производили один тренировочный подрыв.
Как сообщалось, во временно оккупированном Херсоне снова раздаются взрывы 15 сентября.
Также 15 сентября Россия ударила ракетами снова по Кривому Рогу.
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