В Київській та Чернігівській областях сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо

У четвер, 15 вересня, мешканці Київської та Чернігівської областей можуть чути вибухи.
Все, що про це відомо зібрало РБК-Україна.
Як повідомляє "Суспільне", у період з 13:00 до 14:00 біля села Ягідне Чернігівського району вибухотехніки ГУ Нацполіції в Чернігівській області проводитимуть знищення боєприпасів.
Також між 13:30 та 14:30 біля села Шестовиця рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву.
На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів.
"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів, - йдеться в повідомленні Київської ОВА. - Через це в громадах області можливо чути вибухи".
Також звуки вибухів могли чути і мешканці Полтави. За даними мера міста Олександра Мамая, на відведеному полігоні громади проводили один тренувальний підрив.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні знову лунають вибухи 15 вересня.
Також 15 вересня Росія вдарила знову ракетами по Кривому Рогу.
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