На киевском ж/д вокзале открыли пункт экспресс-тестирования на COVID-19

На территории киевского вокзала развернули лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. За тестирование на антиген - 350 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Результаты теста нужно ждать 15-30 минут.
Новые правила перевозки пассажиров между регионами начали действовать с 21 октября.
Межрегиональные перевозки пассажиров в областях с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов - о вакцинации, COVID-сертификата, отрицательного результата тестирования.
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.