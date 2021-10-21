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На киевском ж/д вокзале открыли пункт экспресс-тестирования на COVID-19

Автор: Анастасия Рокитна

На территории киевского вокзала развернули лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. За тестирование на антиген - 350 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Результаты теста нужно ждать 15-30 минут.

Фото: в Киеве на территории вокзала открыли пункт экспресс-тестирования (Виталий Носач, РБК-Украина)

Новые правила перевозок

Новые правила перевозки пассажиров между регионами начали действовать с 21 октября.

Межрегиональные перевозки пассажиров в областях с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов - о вакцинации, COVID-сертификата, отрицательного результата тестирования.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

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