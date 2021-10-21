RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На київському залізничному вокзалі відкрили пункт експрес-тестування на COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

На території київського вокзалу розгорнули лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19. За тестування на антиген - 350 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Результати тесту потрібно чекати 15-30 хвилин.

Фото: у Києві на території вокзалу відкрили пункт експрес-тестування (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нові правила перевезень

Нові правила перевезення пасажирів між регіонами почали діяти з 21 жовтня.

Міжрегіональні перевезення пасажирів в областях з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем карантину дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту і пасажирів одного з документів - про вакцинацію, COVID-сертифікату, негативного результату тестування.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автобусні маршрути, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація