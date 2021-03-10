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В Киевском СИЗО обнаружили грубые нарушения. Прокуратура отреагировала

Автор: Дмитрий Левицкий

Киевская городская прокуратура провела проверку в Киевский следственный изолятор из-за грубы нарушений. Проверка продолжалась в период февраля-марта этого года.

Об этом Киевская прокуратура сообщила на странице в Facebook.

В ходе проверки, правоохранители обнаружили грубые нарушения в Киевском СИЗО. В частности, администрация учреждения нарушает требования законодательства относительно раздельного содержания различных категорий заключенных.

Также в Киевском СИЗО отсутствуют надлежащие материально-бытовые условия для содержания большинства заключенных, есть переполненные камеры, а также есть случаи отсутствия собственных спальных мест у заключенных. Правоохранители обнаружили недостаточность медпрепаратов и средств гигиены для реабилитации больных заключенных.

Кроме того, почти во всех камерах СИЗО обнаружили запрещенные к использованию заключенными предметы.

По факту выявленных нарушений прокуратура отправила акты реагирования в Министерство юстиции и Центр охраны здоровья ГКИС.

Напомним, вчера Офис омбудсмена заявили об обнаружении в Киевском СИЗО грубых нарушений. В частности, в учреждении антисанитария, а осужденные спят по очереди.

Добавим, в Минюсте заявляли, что Киевское СИЗО является лидером по размеру дохода от пользования платными камерами. В целом платные камеры в украинских СИЗО принесли государственному бюджету 1 млн гривен.

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Новости Украины проверкаЛукьяновское СИЗОПрокуратура
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