У Київському СІЗО виявили грубі порушення. Прокуратура відреагувала

Київська міська прокуратура провела перевірку в Київський слідчий ізолятор через грубі порушення. Перевірка тривала у період лютого-березня цього року.
Про це Київська прокуратура повідомила на сторінці у Facebook.
В ході перевірки, правоохоронці виявили грубі порушення в Київському СІЗО. Зокрема, адміністрація установи порушує вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених.
Також в Київському СІЗО відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, є переповнені камери, а також є випадки відсутності власних спальних місць в ув'язнених. Правоохоронці виявили недостатність медпрепаратів та засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.
Крім того, майже у всіх камерах СІЗО виявили заборонені для використання ув’язненими предмети.
За фактом виявлених порушень прокуратура відправила акти реагування в Міністерство юстиції та Центр охорони здоров’я ДКВС.
Нагадаємо, вчора Офіс омбудсмена заявили про виявлення в Київському СІЗО грубих порушень. Зокрема, в установі антисанітарія, а засуджені сплять по черзі.
Додамо, у Мін'юсті заявляли, що Київське СІЗО є лідером за розміром доходу від користування платними камерами. Загалом платні камери в українських СІЗО принесли державному бюджету 1 млн гривень.