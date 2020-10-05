В Минюсте рассказали, сколько заработали на платных камерах в СИЗО

Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 5 октября платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в своем Facebook.

"Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен! Однозначный чемпион - государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", которое заработало (и эффективно тратит на ремонты бесплатных камер) 621507 гривен", - отметил глава Минюста.

Он добавил, что эта инициатива заработала на полную мощность только летом и "все еще набирает обороты".

Напомним, по состоянию на 13 августа было известно, что за пользование платными камерами в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины уплачено уже 495 500 гривен.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве юстиции ожидают увеличения спроса на платные камеры с повышенным комфортом в следственных изоляторах.