В Киевском метрополитене показали новый график движения

В Киевском метрополитене показали график работы и интервал движения на 3 марта, и рассказали, какие станции работают в режиме укрытия.

Об этом рассказали в КГГА.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в пресс-службе метрополитена.

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