UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киевском метрополитене показали новый график движения

Автор: Светлана Мащенко

В Киевском метрополитене показали график работы и интервал движения на 3 марта, и рассказали, какие станции работают в режиме укрытия.

Об этом рассказали в КГГА.

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00:

  • Красная линия: от ст. Шулявская к ст. Университет.
  • Синяя линия: от ст. Героев Днепра к ст. Теремки. Без остановки на станциях: Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого.
  • Зеленая линия: от ст. Сырец до ст. Выдубичи. Без остановки на станциях: Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.
  • Также работает участок Славутич - Красный хутор.

Примерный интервал движения: 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в пресс-службе метрополитена.

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Раньше мы писали, что важно иметь в аптечке для бомбоубежища. В Минздраве дали экстренный список.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в Украину