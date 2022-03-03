В Київському метрополітені показали новий графік руху

В Київському метрополітені показали графік роботи та інтервал руху на 3 березня, і розповіли, які станції працюють в режимі укриття.

Про це розповіли в КМДА.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - додали в пресслужбі метрополітену.

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