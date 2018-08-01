В киевском метрополитене обмен жетонов с доплатой продлится до 31 августа

Старые жетоны можно обменять на новые до 31 августа включительно

В киевском метрополитене с 1 до 31 августа августа можно обменять старые синие жетоны на новые зеленые. Обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой, сообщили в пресс-службе метро Киева в Twitter.

За каждый синий жетон нужно доплатить 3 гривны. Сервис-центры метро Киева, где обменивают жетоны, работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30.

Отметим, сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. "Майдан Независимости"

ст. м. "Дорогожичи"

ст. м. "Политехнический институт"

ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Напомним, 13 июля в киевском метро образовались очереди в связи с повышением цен на общественный транспорт. Пассажиры стали в очереди за жетонами и пополнением карточек метро.

Добавим, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулерах, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен.

Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,5 гривен (в случае приобретения 50 поездок).