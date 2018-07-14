Проїзд в міському транспорті Києва подорожчав до 8 гривень

У столиці зросли ціни на проїзд у метро і наземному міському транспорті

Проїзд у Києві подорожчав до 8 гривень за одну поїздку, тарифи поширюються на метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, міську електричку і фунікулер. Нові ціни набули чинності сьогодні, 14 липня 2018.

Відзначимо, в метро до кінця липня залишаються дійсними всі раніше придбані проїзні на місяць. Також протягом цього терміну можна обміняти синій жетон старого зразка без доплати. Один жетон можна обміняти в будь-якій касі, а два і більше - в сервісних центрах з 08:00 до 19:00 на станції метро "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічному інституті" і "Дарниця". З серпня сині жетони можна буде обміняти з доплатою. Записані поїздки на безконтактні карти метро або метропас залишаються дійсними.

У міському наземному транспорті раніше куплені разові квитки номіналом 4 гривні будуть дійсні до кінця місяця, після чого їх можна буде обміняти з доплатою. Сума штрафу за безквитковий проїзд у Києві також зросла вдвічі - до 160 гривень.

Нагадаємо, напередодні у київському метро утворилися черги у зв'язку з тим, що пасажири в останній день дії колишніх цін на проїзд поповнювали безконтактні карти.