В киевском метрополитене дали рекомендации из-за жары в столице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter коммунального предприятия.

В КП отметили, что системы вентиляции работают, однако при таких температурах даже в метро может быть душно.

"Аномальная жара в ближайшие дни планирует еще быть с нами. Системы вентиляции, что у нас есть, работают, однако при таких температурах даже в подземке душно. Во избежание случаев ухудшения самочувствия советуем иметь с собой воду, особенно во время поездок в транспорте", - предупреждают в метрополитене.

Напомним, погода в Украине 14 июня будет оставаться жаркой, однако в некоторых регионах ожидаются грозовые дожди. В Киеве в пятницу также жарко, +31 +33 градуса.

Как писало РБК-Украина ранее, погода в Украине в четверг будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Синоптики отмечают, что 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 13-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня - чрезвычайная.