Синоптик рассказала, в каких регионах ожидать грозовые дожди

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Диденко предупредила о пожарной опасности

Погода в Украине 14 июня будет оставаться жаркой, однако в некоторых регионах ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

Она отметила, что в пятницу, 14 июня, температура воздуха будет достигать +30 +35 градусов.

"14-го июня в Украине - снова жара, в течение дня +30 +35 градусов. Отдельные грозовые дожди - на западе, севере и в Винницкой области. На остальной территории - сухая погода. Пожарная опасность!" - написала Диденко.

Синоптик отметила, что вероятность дождя с грозой есть и в Киеве.

"В Киеве завтра также жарко, +31 +33 градуса. Есть вероятность дождя с грозой", - добавила она.

Напомним, погода в Украине в четверг будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Синоптики отмечают, что 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 13-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня - чрезвычайная.

Как писало РБК-Украина, погода в Украине сегодня будет солнечной, только в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, температура местами прогреется до +34.