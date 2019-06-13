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В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Происшествия    13.06.2019 - 10:38
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (pixabey.com)

14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине 13 июня будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Во Львовской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Отмечается, что на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

Синоптики добавляют, что 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 13-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность, а 16-17 июня - чрезвычайная.

По Киевской области 13-14 июня будет высокая (4 класса) пожарная опасность, в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 15-17 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, погода в Украине 13 мая 2019 года будет солнечной, только в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, температура местами прогреется до +34.

По данным синоптиков, на востоке Украины будет сухо, местами облачно, температура воздуха днем +30 +34, ночью +18 +21. В центральных регионах погода будет ясной, температура воздуха днем +31 +33, ночью +18 +21. На юге осадков не ожидается, температура воздуха днем +30 +33, ночью +19 +21. В Крыму ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем +29 +31, ночью +19 +21.

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